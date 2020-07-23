Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жительница Астраханской области, истязавшая свою четырехмесячную дочь, приговорена к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в мае 21-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, била четырехмесячную дочь руками по голове и телу, а также кусала ее за лицо.
Отмечается, что в июне суд лишил женщину родительских прав.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жительницы Астрахани и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
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