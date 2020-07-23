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ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
ФБР заявляет, что исследовательница из КНР, которую американские власти разыскивают по обвинениям в мошенничестве при получении визы, получила убежище в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:41
морган ортагус
фбр
обострение отношений сша и китая
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353
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морган ортагус, фбр, обострение отношений сша и китая, дональд трамп, мид кнр, хьюстон, сша, в мире

ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США

10:41 23.07.2020
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© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники ФБР
Сотрудники ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники ФБР. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ФБР заявляет, что исследовательница из КНР, которую американские власти разыскивают по обвинениям в мошенничестве при получении визы, получила убежище в китайском консульстве в Сан-Франциско, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы суда.
Как говорится в документах, представленных по другому делу, Тан Цзюань получила неиммиграционную визу США осенью прошлого года для проведения исследования в Калифорнийском университете в Дейвисе. Через некоторое время агенты ФБР обнаружили в интернете фотографии женщины в военной форме. С ней провели допрос, в ходе которого она заявила, что никогда не служила в армии и не была членом Коммунистической партии Китая.
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"Согласно оценкам ФБР, в какой-то момент после обыска и допроса 20 июня Тан Цзюань направилась в китайское консульство в Сан-Франциско, где, по оценкам ФБР, и остается", – говорится в заявлении прокуратуры США, представленном в суде.
Прокуратура полагает, что "как показывает дело Тан Цзюань, китайское консульство в Сан-Франциско, предположительно, предлагает убежище представителям Народно-освободительной армии Китая, которые стремятся уйти от преследования в США". Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне пока не ответил на запрос о комментарии.
Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что "генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально".
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Морган ОртагусФБРОбострение отношений США и КитаяДональд ТрампМИД КНРХьюстонСШАВ мире
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