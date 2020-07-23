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На судебном процессе против экс-главы Удмуртии начались прения сторон
Судебное разбирательство против бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве, подходит к финальной стадии, начались прения сторон, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:57
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

На судебном процессе против экс-главы Удмуртии начались прения сторон

10:41 23.07.2020 (обновлено: 10:57 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 23 июл – РИА Новости. Судебное разбирательство против бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве, подходит к финальной стадии, начались прения сторон, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.
"В среду начались прения сторон. Первым с речью выступил государственный обвинитель, на следующем судебном заседании, в пятницу, прения будут продолжены, со своей речью выступит сторона защиты. Затем, по процедуре, последнее слово будет предоставлено Соловьеву и суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора", - рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
9 июля, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Экс-глава региона находится под домашним арестом. Сначала сообщали, что он признал вину, потом экс-чиновник заявил, что не виновен.
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Александр СоловьевУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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