На судебном процессе против экс-главы Удмуртии начались прения сторон

"В среду начались прения сторон. Первым с речью выступил государственный обвинитель, на следующем судебном заседании, в пятницу, прения будут продолжены, со своей речью выступит сторона защиты. Затем, по процедуре, последнее слово будет предоставлено Соловьеву и суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора", - рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Экс-глава региона находится под домашним арестом. Сначала сообщали, что он признал вину, потом экс-чиновник заявил, что не виновен.