https://ria.ru/20200723/1574769094.html
На судебном процессе против экс-главы Удмуртии начались прения сторон
Судебное разбирательство против бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве, подходит к финальной стадии, начались прения сторон, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:41
2020-07-23T10:57
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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удмуртская республика (удмуртия)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия), происшествия
УФА, 23 июл – РИА Новости.
Судебное разбирательство против бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева
, обвиняемого во взяточничестве, подходит к финальной стадии, начались прения сторон, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.
"В среду начались прения сторон. Первым с речью выступил государственный обвинитель, на следующем судебном заседании, в пятницу, прения будут продолжены, со своей речью выступит сторона защиты. Затем, по процедуре, последнее слово будет предоставлено Соловьеву и суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора", - рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Экс-глава региона находится под домашним арестом. Сначала сообщали, что он признал вину, потом экс-чиновник заявил, что не виновен.