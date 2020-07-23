https://ria.ru/20200723/1574768841.html
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:37
2020-07-23T14:59
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574747316.html
Сергей Смирнов
Мамашу тоже наказать не помешало бы. Это же надо додуматься устроить разборки во время прогулки с ребёнком. Занеси ребёнка домой а потом хоть 12 раундов бокса устраивай.
161
Илья А.
Ваша позиция, носит явный дискриминационный характер. Стесняюсь спросить, если бы, не дай Бог, вашу мать или жену, или дочь на улице во время прогулки избил неизвестный гражданин, вы бы им такие же нотации читали?
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красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, московская область (подмосковье), происшествия