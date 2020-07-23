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В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:59
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574747316.html
Мамашу тоже наказать не помешало бы. Это же надо додуматься устроить разборки во время прогулки с ребёнком. Занеси ребёнка домой а потом хоть 12 раундов бокса устраивай.
161
Ваша позиция, носит явный дискриминационный характер. Стесняюсь спросить, если бы, не дай Бог, вашу мать или жену, или дочь на улице во время прогулки избил неизвестный гражданин, вы бы им такие же нотации читали?
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красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

10:37 23.07.2020 (обновлено: 14:59 23.07.2020)
62494
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Инцидент произошел в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Как сообщало Агентство городских новостей "Москва", мать гуляла с дочерью и между ней и мужчиной завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
Девочку доставили в детскую больницу с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. Сейчас она находится в отделении хирургии.
Полицейские, следователи и прокуроры проводят проверки. Личность мужчины устанавливается.
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Обсудить 26
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Мамашу тоже наказать не помешало бы. Это же надо додуматься устроить разборки во время прогулки с ребёнком. Занеси ребёнка домой а потом хоть 12 раундов бокса устраивай.
23 июля, 14:21
СССергей Смирнов
381203117
Ваша позиция, носит явный дискриминационный характер. Стесняюсь спросить, если бы, не дай Бог, вашу мать или жену, или дочь на улице во время прогулки избил неизвестный гражданин, вы бы им такие же нотации читали?
23 июля, 15:26
Илья А.
106000017
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