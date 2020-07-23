В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Девочку доставили в детскую больницу с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. Сейчас она находится в отделении хирургии.