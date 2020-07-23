В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава НАСА Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил КНР с успешным запуском первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1").

"Благодаря сегодняшнему запуску Китай стал ближе к тому, чтобы приобщиться к сообществу международных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и вскоре ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе для начала захватывающего года научных открытий. Счастливого пути, "Тяньвэнь-1"!" - написал Брайденстайн в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщало, что запуск первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") прошел успешно.

Запуск был осуществлён в 12.41 по местному времени (7.41 мск) с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Ракета через 2167 секунд полета успешно вывела зонд на заданную орбиту, он начал "свое путешествие по исследованию Марса".

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.