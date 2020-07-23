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В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил КНР с успешным запуском первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1"). РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:35
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джим брайденстайн, космос - риа наука, китай, европа, сша

В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса

10:35 23.07.2020
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© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
Ракета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил КНР с успешным запуском первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1").
"Благодаря сегодняшнему запуску Китай стал ближе к тому, чтобы приобщиться к сообществу международных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и вскоре ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе для начала захватывающего года научных открытий. Счастливого пути, "Тяньвэнь-1"!" - написал Брайденстайн в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщало, что запуск первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") прошел успешно.
Запуск был осуществлён в 12.41 по местному времени (7.41 мск) с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Ракета через 2167 секунд полета успешно вывела зонд на заданную орбиту, он начал "свое путешествие по исследованию Марса".
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По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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Джим БрайденстайнКосмос - РИА НаукаКитайЕвропаСША
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