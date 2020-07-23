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В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:33
боко харам
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боко харам, нигерия, в мире

В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций

10:33 23.07.2020
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© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee), следует из заявлений обеих организаций.
"С большим горем мы подтверждаем убийство Ишаку Якубу, сотрудника ACF с базы в Монгуно, и четырех других гуманитарных работников, которых 8 июня в северо-восточном штате Борно в заложники взяла негосударственная вооруженная группировка", - говорится в заявлении организации "Действие против голода".
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Организация "самым решительным образом" осудила убийство и выразила сожаление в связи с тем, что призывы об освобождении "остались без ответа".
"Похищение гуманитарных сотрудников нарушает международное гуманитарное право и правила защиты работников, гуманитарных организаций и их партнеров", - подчеркнули в ACF.
Наряду с этим группа IRC подтвердила, что среди убитых был один из их сотрудников.
"Международный комитет спасения решительно осуждает бессмысленную казнь нашего коллеги Луки Филибаса и других гуманитарных работников, захваченных вместе с ним", - говорится в сообщении.
Телеканал France 24 отмечает, что боевики, связанные с группировкой "Западноафриканская провинция Исламского государства"* разместили видео, в котором показали казнь. В начале записи один из боевиков, сообщает канал, осудил деятельность гуморганизаций на северо-востоке Нигерии, после чего террористы застрелили пятерых мужчин, гуманитарных работников.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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