В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Боевики в Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee), следует из заявлений обеих организаций.

"С большим горем мы подтверждаем убийство Ишаку Якубу, сотрудника ACF с базы в Монгуно, и четырех других гуманитарных работников, которых 8 июня в северо-восточном штате Борно в заложники взяла негосударственная вооруженная группировка", - говорится в заявлении организации "Действие против голода".

Организация "самым решительным образом" осудила убийство и выразила сожаление в связи с тем, что призывы об освобождении "остались без ответа".

"Похищение гуманитарных сотрудников нарушает международное гуманитарное право и правила защиты работников, гуманитарных организаций и их партнеров", - подчеркнули в ACF.

Наряду с этим группа IRC подтвердила, что среди убитых был один из их сотрудников.

"Международный комитет спасения решительно осуждает бессмысленную казнь нашего коллеги Луки Филибаса и других гуманитарных работников, захваченных вместе с ним", - говорится в сообщении.

Телеканал France 24 отмечает, что боевики, связанные с группировкой "Западноафриканская провинция Исламского государства"* разместили видео, в котором показали казнь. В начале записи один из боевиков, сообщает канал, осудил деятельность гуморганизаций на северо-востоке Нигерии, после чего террористы застрелили пятерых мужчин, гуманитарных работников.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка " Боко Харам "*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.