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"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:39
газпром
россия
оператор гтс украины
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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газпром, россия, оператор гтс украины, украина, экономика

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа

10:31 23.07.2020 (обновлено: 10:39 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая труба на Украине
Газовая труба на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газовая труба на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
"Газпром" использует около 77% (забронированных мощностей – ред.) - это по результатам первого полугодия, но оплачивает в полном объеме. Исходя из ежедневного транзита в объеме 150-152 миллионов кубометров мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 миллиардов кубометров, это почти на 10 миллиардов кубометров меньше, чем забронировал "Газпром", - заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
22 июня, 14:33
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
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ГазпромРоссияОператор ГТС УкраиныУкраинаЭкономика
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