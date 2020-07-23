В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате

"На данный момент уполномоченные власти относят к вспышке у Tönnies в общей сложности 2119 случаев", - заявил министр изданию Neue Osnabrücker Zeitung. Еще 67 случаев, предположительно, связаны с мясокомбинатом.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников предприятия мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло. Из-за вспышки на мясокомбинате на карантин были помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. На настоящий момент предприятие восстановило работу, приостановленную из-за вспышки.