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В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies, выявлено в Германии, сообщил министр... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:31
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате

10:31 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМясокомбинат
Мясокомбинат
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мясокомбинат. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies, выявлено в Германии, сообщил министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман.

"На данный момент уполномоченные власти относят к вспышке у Tönnies в общей сложности 2119 случаев", - заявил министр изданию Neue Osnabrücker Zeitung. Еще 67 случаев, предположительно, связаны с мясокомбинатом.

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Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников предприятия мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло. Из-за вспышки на мясокомбинате на карантин были помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. На настоящий момент предприятие восстановило работу, приостановленную из-за вспышки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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