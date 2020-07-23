Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574768188.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло с 86 до 88, сообщило правительство региона. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
https://ria.ru/20200722/1574748032.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_a187afea1872d35ecb47ef5f3b78f732.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_596:0:2644:2048_1400x0_80_0_0_86e0901386931330893dec5b61a724e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88

10:29 23.07.2020
299
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло с 86 до 88, сообщило правительство региона.
По данным на среду, в регионе было зарегистрировано 10 347 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 9 701 пациент, умерли 86.
"Воронежская область, 09.57, четверг, 23 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 436. Выздоровели: 9 943. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 242 человека, два пациента умерли.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 21:11Распространение нового коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться, и 21 июля регистрируется менее 100 новых случаев заболевания за сутки.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19
Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Мясокомбинат
В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Газовая труба на Украине
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
Запуск баллистической ракеты
Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
Пчела на цветке подсолнечника
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
Алла Пугачева
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
Вид на Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Город Кано, Нигерия
В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
Цветение иван-чая
Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов
Машина скорой помощи
В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
Врач скорой помощи
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017
Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой
10:54Парламент Словакии рассмотрит вопрос о недоверии премьеру
10:54Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки
10:51В деле Абызова появился еще один фигурант
10:50Путин участвует в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
Лента новостейМолния