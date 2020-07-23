Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

"В Курганской области, по данным на 23 июля, предварительно подтверждено семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это граждане, находившиеся на лечении в областном инфекционном госпитале", - говорится в сообщении.

Так, четверо скончавшихся – это пациенты, смерть которых наступила в период с 15 по 20 июля: результаты экспертизы причины смерти стали известны накануне, уточняется в сообщении. Все четверо пациентов имели тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни, добавляет оперштаб.

"Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания – диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление. Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удается выздороветь. Поэтому мы очень просим особенно поберечься тех, кто имеет хронические заболевания, и пожилых людей", - цитируются в сообщении слова директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной.