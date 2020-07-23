Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Семь случаев смерти от коронавирусной инфекции предварительно подтверждены в Курганской области по данным на четверг, сообщил региональный оперштаб.
"В Курганской области, по данным на 23 июля, предварительно подтверждено семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это граждане, находившиеся на лечении в областном инфекционном госпитале", - говорится в сообщении.
Так, четверо скончавшихся – это пациенты, смерть которых наступила в период с 15 по 20 июля: результаты экспертизы причины смерти стали известны накануне, уточняется в сообщении. Все четверо пациентов имели тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни, добавляет оперштаб.
Из них двое скончавшихся - жительницы Кургана 1929 и 1957 года рождения, еще один мужчина – житель Шатровского района 1958 года рождения, четвертый пациент – житель Каргапольского района 1953 года рождения, поясняется в сообщении.
"Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания – диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление. Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удается выздороветь. Поэтому мы очень просим особенно поберечься тех, кто имеет хронические заболевания, и пожилых людей", - цитируются в сообщении слова директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной.
Также добавляется, что, по данным статистики, летальность от новой коронавирусной инфекции в Курганской области - 0,48%, по РФ данный показатель составляет 1,6%.
По данным оперштаба, на 22 июля всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 1936 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф