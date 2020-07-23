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Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Семь случаев смерти от коронавирусной инфекции предварительно подтверждены в Курганской области по данным на четверг, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, курганская область

Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

10:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Семь случаев смерти от коронавирусной инфекции предварительно подтверждены в Курганской области по данным на четверг, сообщил региональный оперштаб.
"В Курганской области, по данным на 23 июля, предварительно подтверждено семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это граждане, находившиеся на лечении в областном инфекционном госпитале", - говорится в сообщении.
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Так, четверо скончавшихся – это пациенты, смерть которых наступила в период с 15 по 20 июля: результаты экспертизы причины смерти стали известны накануне, уточняется в сообщении. Все четверо пациентов имели тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни, добавляет оперштаб.
Из них двое скончавшихся - жительницы Кургана 1929 и 1957 года рождения, еще один мужчина – житель Шатровского района 1958 года рождения, четвертый пациент – житель Каргапольского района 1953 года рождения, поясняется в сообщении.
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"Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания – диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление. Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удается выздороветь. Поэтому мы очень просим особенно поберечься тех, кто имеет хронические заболевания, и пожилых людей", - цитируются в сообщении слова директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной.
Также добавляется, что, по данным статистики, летальность от новой коронавирусной инфекции в Курганской области - 0,48%, по РФ данный показатель составляет 1,6%.
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По данным оперштаба, на 22 июля всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 1936 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКурганская область
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