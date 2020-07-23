"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. До конца 2020 года НИИ "Восход" закончит разработку информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Предварительные испытания системы должны пройти в конце ноября.
Новая система будет состоять из внутреннего портала для сотрудников Росгвардии и внешнего — для покупателей, продавцов и производителей оружия. Магазины, заводы, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит отследить каждую единицу с момента, как оружие выпустили на заводе. Так, например, Росгвардия получит данные покупателя, а также информацию о приобретаемых патронах. Кроме того, система позволит получить разрешение на покупку и хранение оружия — для этого через новый портал нужно будет отправить заявку. Выдача оружия будет происходить с использованием "безбумажных технологий".
Отмечается, что система позволит автоматизировать работу Росгвардии по охране — так, согласно технической документации, дежурные смогут следить за группами задержания онлайн, а также контролировать их передвижение.
Ранее о том, что бумажные лицензии на оружие в России заменят пластиковыми карточками, рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
22 июля 2019, 10:47В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ