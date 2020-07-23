"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему

Новая система будет состоять из внутреннего портала для сотрудников Росгвардии и внешнего — для покупателей, продавцов и производителей оружия. Магазины, заводы, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит отследить каждую единицу с момента, как оружие выпустили на заводе. Так, например, Росгвардия получит данные покупателя, а также информацию о приобретаемых патронах. Кроме того, система позволит получить разрешение на покупку и хранение оружия — для этого через новый портал нужно будет отправить заявку. Выдача оружия будет происходить с использованием "безбумажных технологий".