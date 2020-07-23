Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука

"Их разработки пока на стадии испытаний, в то время как мы имеем на вооружении серийные образцы и даже создали МБР, которая позволяет стрелять гиперзвуковым летательным аппаратом со скоростью в 27 Махов. Речь идёт о ракетном комплексе "Авангард", создавать аналоги которого американцы даже не планируют – у них просто нет такого научно-технического задела в данной сфере", - пояснил Евсеев.