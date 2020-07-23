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Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
Заявления военно-политического руководства США о создании гиперзвуковой авиационной ракеты со скоростью в 17 Махов вряд ли соответствуют действительности,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:25
владимир евсеев
дональд трамп
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир евсеев, дональд трамп, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны сша, китай, сша, в мире

Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука

10:25 23.07.2020
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© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Заявления военно-политического руководства США о создании гиперзвуковой авиационной ракеты со скоростью в 17 Махов вряд ли соответствуют действительности, поскольку у американской "оборонки" нет соответствующего научно-технического задела, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
Ранее Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую президент Дональд Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз.
Пентагон
17 июля, 10:27Сказано в эфире
Что означают заявления в США об испытаниях "супер-пупер" ракеты?Пентагон подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, обгонят ли США Россию в производстве гиперзвукового оружия.
"Действительно, сегодня в США создается гиперзвуковой комплекс воздушного базирования. Я очень сомневаюсь, что заявленная президентом страны Дональдом Трампом скорость ракеты в 17 Махов соответствует действительности. Скорее всего, речь идёт где-то о 10 Махах, как у нашего "Кинжала". Американский потенциал позволяет создать такое оружие, но на это уйдёт немало времени – речь идёт ориентировочно о трёх годах", - сказал Евсеев.
Эксперт отметил, что заявления руководства США в данном случае рассчитаны на американское общество, которое хотят успокоить, убедив, что ВПК несущественно отстаёт в сфере гиперзвуковых технологий от других мировых военных держав. При этом собеседник агентства подчеркнул, что в реальности в этом вопросе Вашингтон находится в "позиции догоняющего".
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17 июля, 11:14
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"Их разработки пока на стадии испытаний, в то время как мы имеем на вооружении серийные образцы и даже создали МБР, которая позволяет стрелять гиперзвуковым летательным аппаратом со скоростью в 27 Махов. Речь идёт о ракетном комплексе "Авангард", создавать аналоги которого американцы даже не планируют – у них просто нет такого научно-технического задела в данной сфере", - пояснил Евсеев.
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет.
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Владимир ЕвсеевДональд ТрампРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны СШАКитайСШАВ мире
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