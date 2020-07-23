В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах

КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области проверяет ситуацию с массовой гибелью пчел в Крапивинском и Ленинск-Кузнецком районах, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях местные жители сообщили о массовой гибели пчел в районе полей, обрабатываемых сельскохозяйственными химикатами.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства, жалобы на массовую гибель пчел поступили от пчеловодов Крапивинского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов.
"В данный момент по ситуации с гибелью пчел проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего: дата и время химической обработки полей, регистрация пчеловодов, объемы падежа пчел", – сообщили в пресс-службе министерства.
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Собеседница агентства отметила, что существует реестр пчеловодов и пчеловодческих организаций региона для их информирования о предстоящей химпрополке полей. Также аграрии Кузбасса ежегодно проходят обучение в Россельхознадзоре по обращению с препаратами по борьбе с сорняками и вредителями и имеют соответствующие документы. "Все аграрии Кузбасса используют в работе только разрешенные препараты", – уточнили в пресс-службе.