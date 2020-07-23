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Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян частично прекратил правовую охрану... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:23
культура
культура
алла пугачева
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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культура, алла пугачева, происшествия

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"

10:23 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлла Пугачева
Алла Пугачева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Пугачева
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности состоявшегося в четверг онлайн-заседания пока не приводятся.
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В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием. Этот бренд Пугачева зарегистрировала на свое имя еще в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Сейчас регистрация действует до 2026 года.
Мартиросян просила суд отменить регистрацию для товаров одного из классов, включающего хлебобулочные и кондитерские изделия, а также для услуг еще одного класса, включающего услуги кафе, кафетериев и ресторанов. По мнению истицы, Пугачева не использует товарный знак в этих видах деятельности.
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Согласно информации на сайте кондитерского дома "Кристина", компания создана в 2006 году. В Новом Уренгое у Мартиросян два фирменных магазина, торгующих тортами, пирожными, муссами и пирогами.
Ранее Мартиросян заявила РИА Новости, что у нее "лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного, бурного" - она хочет "всего лишь узаконить" товарный знак "Кристина".
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КультураКультураАлла ПугачеваПроисшествия
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