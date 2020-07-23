Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян частично прекратил правовую охрану принадлежащего Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности состоявшегося в четверг онлайн-заседания пока не приводятся.

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием. Этот бренд Пугачева зарегистрировала на свое имя еще в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Сейчас регистрация действует до 2026 года.

Мартиросян просила суд отменить регистрацию для товаров одного из классов, включающего хлебобулочные и кондитерские изделия, а также для услуг еще одного класса, включающего услуги кафе, кафетериев и ресторанов. По мнению истицы, Пугачева не использует товарный знак в этих видах деятельности.

Согласно информации на сайте кондитерского дома "Кристина", компания создана в 2006 году. В Новом Уренгое у Мартиросян два фирменных магазина, торгующих тортами, пирожными, муссами и пирогами.