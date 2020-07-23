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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574767621.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на двенадцать и достигло 1085, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, воз, грузия

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085

10:22 23.07.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на двенадцать и достигло 1085, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1085, выздоровели 911 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5936 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 268 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 21:13Распространение нового коронавируса
Почти 140 тысяч американцев готовы испытать на себе вакцину от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузия
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