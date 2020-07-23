https://ria.ru/20200723/1574767440.html
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:10
2020-07-23T11:10
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турция
майами
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, янис тимма, шоу-бизнес, виа гра, турция, майами, сша, баскетбол, спорт
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", – написала Седокова.
На своей странице спортсмен разместил
такой же снимок и рассказал, что готов отдать за исполнительницу "все свое сердце".
Известно, что предложение игрок подмосковного клуба "Химки" сделал Седоковой в США.
Уже вторую неделю пара находится в Майами (Флорида). Анна Седокова прилетела в этот город, чтобы навестить дочь Монику (2011 г.р.) которая живет в штатах со своим отцом и бывшим мужем певицы бизнесменом Максимом Чернявским (были вместе с 2011 по 2013 годы).
У бывшей солистки группы "ВИА Гра" есть еще двое детей: дочь Алина (2004 г.р.) от футболиста Валентина Белькевича и сын Гектор (2017 г.р.), отец которого бизнесмен Артем Комаров.
О романе 37-летней Анны Седоковой и 28-летнего Яниса Тиммы впервые стало известно в октябре прошлого года. Тогда их заметили на отдыхе в Турции.