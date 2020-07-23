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В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не видит необходимости в штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:19
светлана бессараб
вячеслав лысаков
госдума рф
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светлана бессараб, вячеслав лысаков, госдума рф, общество

В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов

10:19 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не видит необходимости в штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за лавирование между рядами: нет ни статистики таких правонарушений, ни запроса от профильного министерства.
По словам депутата, участникам дорожного движения надо добиваться взаимоуважения на дорогах.
Об инициативе РИА Новости рассказала ее автор, депутат Светлана Бессараб. Она предлагает внести изменения в статьи 12.36.2 КоАП и дополнить кодекс нормами, запрещающими движение в междурядье. Законопроект предполагает наказание в размере до трёх тысяч рублей в случае, если камера просто зафиксировала нарушение ПДД, если же лавирование мотоциклиста привело к ДТП - до 15 тысяч рублей и лишение прав. Сейчас, по ее словам, законопроект направлен в правительство.
"Я надеюсь на положительный отзыв правительства, потому что проблема уже назрела. Ко мне обратились граждане, которых обвиняют в ДТП с участием мотоциклиста. Действительно, в нашей жизни бывают такие ситуации — те из нас, кто являются автолюбителями, знают о них - когда внезапно в зеркале бокового вида появляется мотоциклист и обгоняет вас в той же полосе движения, в который движетесь вы", - сказала депутат.
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В свою очередь Лысаков в беседе с РИА Новости отметил, что любые предложения по повышению штрафов должны основываться на в том числе и на статистике.
"Я могу практически сказать, как водитель: я нахожусь каждый день за рулём, езжу на работу, с работы, по делам и так далее. Я не могу сказать, что каждые пять или десять или даже полчаса мимо меня проносятся байкеры, которые мешают мне двигаться", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что если видит в зеркале мотоциклиста, то старается немного уступить ему дорогу. По мнению парламентария, стоит быть взаимовежливыми на дороге, поскольку есть и автолюбители, которые наоборот всячески затрудняют движение для мотоциклистов: "Мы на четырёх колёсах, они на двух, им сложнее, поэтому надо быть снисходительнее к ним".
Депутат пояснил, что мотоциклисты начинают лавировать между полосами, когда остальные участники дорожного движения стоят в пробке.
"Я не знаю, откуда возникла такая мысль (штрафы для мотоциклистов), но я никакой необходимости в этом не вижу, поскольку нет ни статистики, ни обращения МВД по этому поводу", - резюмировал Лысаков.
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Светлана БессарабВячеслав ЛысаковГосдума РФОбщество
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