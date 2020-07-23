Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая

"Участники переговоров обсудили перспективы поставок иван-чая для пищевых и медицинских целей в КНР из России", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились обсудить изменения в протоколе поставок в Китай люцерны. "При принятии решений об импорте кормовых трав Россельхознадзор попросил китайских коллег учитывать тот факт, что Всемирная организация по охране здоровья животных в 2019 году признала 52 региона РФ свободными от ящура без вакцинации", - отмечает пресс-служба.