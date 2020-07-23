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Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
Россельхознадзор в ходе переговоров с Главным таможенным управлением КНР обсудил поставки иван-чая в Китай, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:41
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
китай
экономика
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китай
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, экономика

Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая

10:41 23.07.2020
1239
© РИА Новости / Михаил КухтаревЦветение иван-чая
Цветение иван-чая
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Цветение иван-чая. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Россельхознадзор в ходе переговоров с Главным таможенным управлением КНР обсудил поставки иван-чая в Китай, говорится в сообщении ведомства.
"Участники переговоров обсудили перспективы поставок иван-чая для пищевых и медицинских целей в КНР из России", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны договорились обсудить изменения в протоколе поставок в Китай люцерны. "При принятии решений об импорте кормовых трав Россельхознадзор попросил китайских коллег учитывать тот факт, что Всемирная организация по охране здоровья животных в 2019 году признала 52 региона РФ свободными от ящура без вакцинации", - отмечает пресс-служба.
В ходе переговоров также поднимался вопрос возобновления поставок косточковых, семечковых и цитрусовых из Китая в Россию. Россельхознадзор попросил китайскую сторону официально направить в адрес ведомства предложения подписать протокол, регламентирующий правила соблюдения поставщиками требований ЕАЭС, но при этом подчеркнул, что успешная торговля может вестись и без этого механизма, но при строгом соблюдении требований России и ЕАЭС.
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Евразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайЭкономика
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