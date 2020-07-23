В Якутии лесные пожары приблизились к нефтебазе и селу

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара . Архивное фото

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара

ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии , в пятницу к тушению привлекут вертолет с водосливным устройством, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев поручил отправить борт " Полярных авиалиний " с подкреплением в село Хонуу в Момский район, где вновь разгорелся ранее локализованный лесной пожар. На территории МО "Момский район" действует режим ЧС.

"Положение сложное. У нас с утра 31 градус жары. В районе действуют три опасных лесных пожара рядом с тремя сёлами. Реальную угрозу для населённых пунктов и объектам экономики и аэронавигации представляют пожары возле нефтебазы села Хонуу и вблизи села Буор Сысыы", - приводятся слова главы Момского района Ивана Павлова.

По информации Павлова, в защите филиала Белогорской нефтебазы от лесного пожара возле села Хонуу задействованы 10 специалистов "Якутлесресурса" и 80 добровольцев, которые работают в две смены.

Глава района отметил, что пожар сейчас частично локализован, для защиты объекта сделана минерализованная полоса длиной 5,6 километра.

По его словам, напряжённая ситуация сейчас в Буор Сысыы, лесной пожар приблизился к селу на 1,2 километра. На тушении работают 20 добровольцев, 5 работников ГАУ "Якутлесресурс".