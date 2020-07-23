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В Якутии лесные пожары приблизились к нефтебазе и селу
Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии, в пятницу к тушению привлекут вертолет с водосливным устройством, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:17
2020-07-23T10:17
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
полярные авиалинии
происшествия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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республика саха (якутия), айсен николаев, полярные авиалинии, происшествия
ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости.
Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии
, в пятницу к тушению привлекут вертолет с водосливным устройством, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев
поручил отправить борт "Полярных авиалиний
" с подкреплением в село Хонуу в Момский район, где вновь разгорелся ранее локализованный лесной пожар. На территории МО "Момский район" действует режим ЧС.
"Положение сложное. У нас с утра 31 градус жары. В районе действуют три опасных лесных пожара рядом с тремя сёлами. Реальную угрозу для населённых пунктов и объектам экономики и аэронавигации представляют пожары возле нефтебазы села Хонуу и вблизи села Буор Сысыы", - приводятся слова главы Момского района Ивана Павлова.
По информации Павлова, в защите филиала Белогорской нефтебазы от лесного пожара возле села Хонуу задействованы 10 специалистов "Якутлесресурса" и 80 добровольцев, которые работают в две смены.
Глава района отметил, что пожар сейчас частично локализован, для защиты объекта сделана минерализованная полоса длиной 5,6 километра.
По его словам, напряжённая ситуация сейчас в Буор Сысыы, лесной пожар приблизился к селу на 1,2 километра. На тушении работают 20 добровольцев, 5 работников ГАУ "Якутлесресурс".
"Иван Павлов также сообщил, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева завтра к ним на помощь в тушении пожаров будет направлен водосливной вертолет", - отмечается в релизе.