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В Якутии лесные пожары приблизились к нефтебазе и селу
Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии, в пятницу к тушению привлекут вертолет с водосливным устройством, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:17
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республика саха (якутия), айсен николаев, полярные авиалинии, происшествия

В Якутии лесные пожары приблизились к нефтебазе и селу

10:17 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара . Архивное фото
ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии, в пятницу к тушению привлекут вертолет с водосливным устройством, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев поручил отправить борт "Полярных авиалиний" с подкреплением в село Хонуу в Момский район, где вновь разгорелся ранее локализованный лесной пожар. На территории МО "Момский район" действует режим ЧС.
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"Положение сложное. У нас с утра 31 градус жары. В районе действуют три опасных лесных пожара рядом с тремя сёлами. Реальную угрозу для населённых пунктов и объектам экономики и аэронавигации представляют пожары возле нефтебазы села Хонуу и вблизи села Буор Сысыы", - приводятся слова главы Момского района Ивана Павлова.
По информации Павлова, в защите филиала Белогорской нефтебазы от лесного пожара возле села Хонуу задействованы 10 специалистов "Якутлесресурса" и 80 добровольцев, которые работают в две смены.
Глава района отметил, что пожар сейчас частично локализован, для защиты объекта сделана минерализованная полоса длиной 5,6 километра.
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По его словам, напряжённая ситуация сейчас в Буор Сысыы, лесной пожар приблизился к селу на 1,2 километра. На тушении работают 20 добровольцев, 5 работников ГАУ "Якутлесресурс".
"Иван Павлов также сообщил, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева завтра к ним на помощь в тушении пожаров будет направлен водосливной вертолет", - отмечается в релизе.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПолярные авиалинииПроисшествия
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