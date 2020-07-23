В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки

"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".