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В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, один из них - завозной из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество

В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки

10:16 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, один из них - завозной из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
За истекшие сутки обследовано 1 953 человека.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 038 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 792 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоОбщество
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