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Республика Саха (Якутия)
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Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Порядка 480 миллионов рублей выделено Якутии из резервного фонда РФ с учетом фактической потребности республики в средствах на борьбу с лесными пожарами,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:26
республика саха (якутия)
михаил мишустин
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михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

10:15 23.07.2020 (обновлено: 10:26 23.07.2020)
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Порядка 480 миллионов рублей выделено Якутии из резервного фонда РФ с учетом фактической потребности республики в средствах на борьбу с лесными пожарами, сообщается на официальном сайте администрации главы и правительства региона.
По словам первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова, обращение Якутии в адрес руководства страны о диспропорции выделяемых средств в отношении "многолесных" и "особо горимых" субъектов услышаны.
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"Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил дополнительные средства из резервного фонда страны на борьбу с лесными пожарами. Якутии по двум направлениям выделено порядка 480 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Колодезников отметил, что власти региона направили предложения, учитывающие региональные особенности лесов, расположенных в таежно-мерзлотной зоне со сложной транспортной структурой, которые необходимо учесть при разработке проекта постановления.
Выделенные средства будут направлены на оплату привлечения воздушных судов, сил и средств для тушения лесных пожаров, привлечение граждан из числа местного населения.
Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Число возгораний леса в 2019 году выросло в Якутии в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом, пройденная огнем площадь - в 1,2 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду Якутии в результате пожаров, составил 463 миллиона рублей.
Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Якутию из Москвы мобильный комплекс для космического мониторинга лесных пожаров.
Глава Якутии 2 июля ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.
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Республика Саха (Якутия)Михаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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