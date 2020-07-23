Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Число возгораний леса в 2019 году выросло в Якутии в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом, пройденная огнем площадь - в 1,2 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду Якутии в результате пожаров, составил 463 миллиона рублей.