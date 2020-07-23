https://ria.ru/20200723/1574766944.html
Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Порядка 480 миллионов рублей выделено Якутии из резервного фонда РФ с учетом фактической потребности республики в средствах на борьбу с лесными пожарами,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:15
2020-07-23T10:26
республика саха (якутия)
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости.
Порядка 480 миллионов рублей выделено Якутии
из резервного фонда РФ с учетом фактической потребности республики в средствах на борьбу с лесными пожарами, сообщается на официальном сайте администрации главы и правительства региона.
По словам первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова
, обращение Якутии в адрес руководства страны о диспропорции выделяемых средств в отношении "многолесных" и "особо горимых" субъектов услышаны.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин
выделил дополнительные средства из резервного фонда страны на борьбу с лесными пожарами. Якутии по двум направлениям выделено порядка 480 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Колодезников отметил, что власти региона направили предложения, учитывающие региональные особенности лесов, расположенных в таежно-мерзлотной зоне со сложной транспортной структурой, которые необходимо учесть при разработке проекта постановления.
Выделенные средства будут направлены на оплату привлечения воздушных судов, сил и средств для тушения лесных пожаров, привлечение граждан из числа местного населения.
Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Число возгораний леса в 2019 году выросло в Якутии в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом, пройденная огнем площадь - в 1,2 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду Якутии в результате пожаров, составил 463 миллиона рублей.
Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Якутию из Москвы мобильный комплекс для космического мониторинга лесных пожаров.
Глава Якутии 2 июля ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.