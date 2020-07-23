В Токио за сутки выявили 366 новых случаев коронавируса

ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Число новых случаев Число новых случаев COVID-19 за сутки в Токио достигло нового рекорда: 366 человек оказались с положительной реакцией на вирус, сообщила в четверг губернатор Токио Юрико Коикэ

"Сегодня число новых случаев заражения достигло 366 человек", - сказала журналистам губернатор.

По ее словам, превышение суточного рекорда по COVID-19 свыше 300 человек произошло впервые.

Предыдущий рекорд был достигнут в прошлую пятницу, когда в Токио зафиксировали 293 случая заражения. Данные токийской администрации основаны на результатах тестирования, которые предоставляются медицинскими учреждениями японской столицы.

Накануне Коикэ призвала жителей Токио воздержаться от выхода на улицу из-за угрозы распространения вируса.

Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.