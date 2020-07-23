Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574766843.html
В Токио за сутки выявили 366 новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за сутки в Токио достигло нового рекорда: 366 человек оказались с положительной реакцией на вирус, сообщила в четверг губернатор... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юрико коикэ
коронавирусы
здоровье - общество
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_0:95:3307:1955_1400x0_80_0_0_da53153cfb44845874b52e0ae24dec2d.jpg
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_0:95:3307:1955_1400x0_80_0_0_da53153cfb44845874b52e0ae24dec2d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_d5e8014fbe8c8bb45aca71bd6b826fba.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_630:0:2678:2048_1400x0_80_0_0_ac5dcf5a706193b84416977b23cfa55d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, юрико коикэ, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире

В Токио за сутки выявили 366 новых случаев коронавируса

10:14 23.07.2020
95
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за сутки в Токио достигло нового рекорда: 366 человек оказались с положительной реакцией на вирус, сообщила в четверг губернатор Токио Юрико Коикэ.
"Сегодня число новых случаев заражения достигло 366 человек", - сказала журналистам губернатор.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По ее словам, превышение суточного рекорда по COVID-19 свыше 300 человек произошло впервые.
Предыдущий рекорд был достигнут в прошлую пятницу, когда в Токио зафиксировали 293 случая заражения. Данные токийской администрации основаны на результатах тестирования, которые предоставляются медицинскими учреждениями японской столицы.
Накануне Коикэ призвала жителей Токио воздержаться от выхода на улицу из-за угрозы распространения вируса.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Михаил Дегтярев
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Врач скорой помощи
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Рыбная деревня, Калининград
Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России
Вид на Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Работа скорой помощи
Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Мясокомбинат
В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"
Пчела на цветке подсолнечника
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Врачи в госпитале COVID-19
Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
В Чехии выявили 247 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Парламент Словакии рассмотрит вопрос о недоверии премьеру
10:54Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки
10:51В деле Абызова появился еще один фигурант
10:50Путин участвует в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Лента новостейМолния