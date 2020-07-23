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Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе на пределе, возможно... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:37
распространение нового коронавируса
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михаил дегтярев
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край

Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

10:13 23.07.2020 (обновлено: 10:37 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе на пределе, возможно ужесточение мер безопасности.
"Осмотрели краевую больницу, где находится много тяжелых пациентов с коронавирусом. Коечный фонд у нас практически на пределе в крае, в этой связи мы будем принимать решения по дополнительному развертыванию коечного фонда ... Вчера разговаривали с Минздравом. Будем у министра запрашивать дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Есть договоренность с правительством Москвы ... Возможно, еще в Москве возьмем специалистов, оборудования и СИЗ", - сказал он журналистам.
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Дегтярев отметил, что КНР выразила поддержку региону и готовится поставка партии СИЗ.
"Риск роста заболеваемости, коечный фонд практически на пределе, и мы вместе с Роспотребнадзором будем принимать решение. Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может. Те, кто пытается высказывать, что это связано с голосованием за поправки в конституцию – глупость. Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае. Возможно, он связан с тем, что люди не соблюдают дистанцию и меры, которые Роспотребнадзор рекомендовал. Возможно ужесточение. Но решение пока не принято", - добавил он.
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Дегтярев также сказал, что в ближайшее время планирует посетить еще ряд больниц региона.
"У нас развернут дополнительный военный госпиталь, это наш резерв. Но его хватит очень ненадолго в случае резкого роста заболеваемости", - сказал врио губернатора.
Министр здравоохранения края Александр Витько уточнил журналистам, что есть небольшой резерв коечного фонда, но если будет высокая заболеваемость, то роли он не сыграет. "Это дело одного-двух дней ... К этому необходимо готовиться и меры принимать. Мы планируем увеличить коечный фонд … При нормативе 658 коек развернуто 1620 коек, и они работают на пределе. Все на пределе", - отметил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоХабаровский край
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