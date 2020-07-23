Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Дегтярев также сказал, что в ближайшее время планирует посетить еще ряд больниц региона.

"У нас развернут дополнительный военный госпиталь, это наш резерв. Но его хватит очень ненадолго в случае резкого роста заболеваемости", - сказал врио губернатора.

Министр здравоохранения края Александр Витько уточнил журналистам, что есть небольшой резерв коечного фонда, но если будет высокая заболеваемость, то роли он не сыграет. "Это дело одного-двух дней ... К этому необходимо готовиться и меры принимать. Мы планируем увеличить коечный фонд … При нормативе 658 коек развернуто 1620 коек, и они работают на пределе. Все на пределе", - отметил министр.