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Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России
Калининградские власти рассчитывают, что компенсация в рамках программы стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году привлечет в регион гостей в низкий РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:11
андрей ермак
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей ермак, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, калининградская область, общество

Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России

10:11 23.07.2020
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© Depositphotos / gl0ckРыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / gl0ck
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградские власти рассчитывают, что компенсация в рамках программы стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году привлечет в регион гостей в низкий сезон, сказал РИА Новости министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2019 год, сообщил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах.
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Вчера, 14:24Туризм
В Ростуризме назвали сроки получения компенсации за поездку по России
Компенсация будет предусмотрена для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Кроме того, для поездок в ряд регионов, в том числе в Калининградскую область, кешбэк будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря).
"Для части регионов компенсация будет доступна начиная с 1 октября и до 20 декабря. Калининград попал в эту группу. Мы действительно говорили об этом с Ростуризмом, потому что лето у нас очень неплохо продается и так, без стимулирующих мер поддержки, а на осень нам бы очень хотелось, чтобы стимулирующие меры поддержки подтолкнули туристов выбирать Калининград в первую очередь, с учетом того, что часть стоимости турпродукта им может быть компенсирована", - сказал Ермак.
По информации Ростуризма, компенсацию в рамках программы стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году туристы смогут получить, отправляясь в путешествия по всем регионам страны. Сумма кешбэка зависит непосредственно от стоимости тура: туристу вернется 5 тысяч рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей возврат составит за те туры, которые стоят от 50 до 75 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в срок до пяти дней.
Города России. Пятигорск
Вчера, 14:04Сказано в эфире
Как скажется новая мера на турпотоке по России? Мнение экспертаПравительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за отдых в России. В эфире радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян прокомментировал эту меру.
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Андрей ЕрмакНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФКалининградская областьОбщество
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