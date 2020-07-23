Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России

"Для части регионов компенсация будет доступна начиная с 1 октября и до 20 декабря. Калининград попал в эту группу. Мы действительно говорили об этом с Ростуризмом, потому что лето у нас очень неплохо продается и так, без стимулирующих мер поддержки, а на осень нам бы очень хотелось, чтобы стимулирующие меры поддержки подтолкнули туристов выбирать Калининград в первую очередь, с учетом того, что часть стоимости турпродукта им может быть компенсирована", - сказал Ермак.