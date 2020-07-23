https://ria.ru/20200723/1574766590.html
Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что решено продлить выплаты из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:10
2020-07-23T10:15
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край