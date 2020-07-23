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Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что решено продлить выплаты из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:15
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край

Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу

10:10 23.07.2020 (обновлено: 10:15 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что решено продлить выплаты из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
"Приняли решение продлить меру краевой поддержки всему медперсоналу, который не вошел в основой перечень поддержки федеральной на июль и август, из краевого бюджета все получат выплаты в срок. На сегодня у нас долгов нет", - сказал он журналистам.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоХабаровский край
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