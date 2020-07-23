В ТОСЭР "Новотроицк" зарегистрирован седьмой резидент

Подписание соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Новотроицк" между Правительством области, администрацией города и ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования"

ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Седьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" стал ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования", основным видом деятельности которого является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Новотроицк" подписано между правительством Оренбуржья, администрацией Новотроицка и ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования". Объем инвестиций составит порядка 28 миллионов рублей, планируется создать более тридцати рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора завода Сергея Гаврилова, есть производственная площадка, цели и задачи понятны.

"Выбрали эту нишу неслучайно: есть опыт, знания, трудовые ресурсы, наработанные контакты не только по России, но и по Казахстану", – сказал Гаврилов, слова которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что появление нового резидента стало возможным, благодаря расширению перечня видов экономической деятельности (ОКВЭД) для ТОСЭР "Новотроицк".