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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200723/1574766431.html
В ТОСЭР "Новотроицк" зарегистрирован седьмой резидент
Седьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" стал ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:41
оренбургская область
денис паслер
сергей гаврилов
новотроицк
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РИА Новости
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денис паслер, сергей гаврилов, новотроицк

В ТОСЭР "Новотроицк" зарегистрирован седьмой резидент

10:20 23.07.2020 (обновлено: 10:41 23.07.2020)
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© Фото : Администрация города НовотроицкаПодписание соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Новотроицк" между Правительством области, администрацией города и ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования"
Подписание соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР Новотроицк между Правительством области, администрацией города и ООО Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования
© Фото : Администрация города Новотроицка
ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Седьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" стал ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования", основным видом деятельности которого является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Новотроицк" подписано между правительством Оренбуржья, администрацией Новотроицка и ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования". Объем инвестиций составит порядка 28 миллионов рублей, планируется создать более тридцати рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам директора завода Сергея Гаврилова, есть производственная площадка, цели и задачи понятны.
"Выбрали эту нишу неслучайно: есть опыт, знания, трудовые ресурсы, наработанные контакты не только по России, но и по Казахстану", – сказал Гаврилов, слова которого цитирует пресс-служба.
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В пресс-службе уточнили, что появление нового резидента стало возможным, благодаря расширению перечня видов экономической деятельности (ОКВЭД) для ТОСЭР "Новотроицк".
"Ограничения ОКВЭД были одним из сдерживающих факторов для данной территории. Над этим вопросом мы совместно работали на протяжении нескольких месяцев с правительством страны и в итоге в список ОКВЭД были включены деятельности, актуальные для новых резидентов ТО СЭР "Новотроицк", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
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Оренбургская областьДенис ПаслерСергей ГавриловНовотроицк
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