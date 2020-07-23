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В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 469 и достигло 36 162, еще 10 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:08
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч

10:08 23.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 469 и достигло 36 162, еще 10 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 35 693 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 678 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
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"В Армении подтверждены 36 162 случая коронавируса. Вылечились 25 244 пациента. Скончались 688 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10013 пациента, проведены 151 879 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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