В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч

ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 469 и достигло 36 162, еще 10 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 35 693 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 678 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 36 162 случая коронавируса. Вылечились 25 244 пациента. Скончались 688 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10013 пациента, проведены 151 879 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.