Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области , который спустил собаку на сотрудников Росгвардии , приехавших по вызову из-за избиения им матери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения у своего частного дома избивает престарелую мать. На место прибыли сотрудники Росгвардии, на которых мужчина выпустил из вольера алабая и неоднократно отдавал собаке команду атаковать. Росгвардейцам пришлось стрелять в пса.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 34-летнего жителя города Петухово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

В текущем году, уточняет СУСК, мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина задержан, следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.