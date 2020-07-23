https://ria.ru/20200723/1574766287.html
Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который спустил собаку на сотрудников Росгвардии, приехавших по вызову из-за РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:08
2020-07-23T10:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
курганская область
происшествия
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курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), курганская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области
, который спустил собаку на сотрудников Росгвардии
, приехавших по вызову из-за избиения им матери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения у своего частного дома избивает престарелую мать. На место прибыли сотрудники Росгвардии, на которых мужчина выпустил из вольера алабая и неоднократно отдавал собаке команду атаковать. Росгвардейцам пришлось стрелять в пса.
"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 34-летнего жителя города Петухово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
В текущем году, уточняет СУСК, мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Мужчина задержан, следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
В пресс-службе управления Росгвардии по региону РИА Новости уточнили, что стражи порядка сначала пытались отогнать выпущенного на них мужчиной пса, но животное не отступало. Тогда один из росгвардейцев произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего выстрелил в сторону собаки, ранив ее в заднюю правую лапу.