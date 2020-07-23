Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574766287.html
Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который спустил собаку на сотрудников Росгвардии, приехавших по вызову из-за РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
курганская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://ria.ru/20200722/1574749841.html
https://ria.ru/20200607/1572594598.html
2
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_2650523a6390522f4e851cb2adde83a8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_614:0:2662:2048_1400x0_80_0_0_2c2bb6ff169ac161c8a6802204d17ae4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), курганская область, происшествия

Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев

10:08 23.07.2020
459
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который спустил собаку на сотрудников Росгвардии, приехавших по вызову из-за избиения им матери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения у своего частного дома избивает престарелую мать. На место прибыли сотрудники Росгвардии, на которых мужчина выпустил из вольера алабая и неоднократно отдавал собаке команду атаковать. Росгвардейцам пришлось стрелять в пса.
Сотрудник полиции
Вчера, 21:40
Полиция проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Подмосковье
"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 34-летнего жителя города Петухово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
В текущем году, уточняет СУСК, мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Мужчина задержан, следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
Машина скорой помощи в Индонезии
7 июня, 16:34
На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки
В пресс-службе управления Росгвардии по региону РИА Новости уточнили, что стражи порядка сначала пытались отогнать выпущенного на них мужчиной пса, но животное не отступало. Тогда один из росгвардейцев произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего выстрелил в сторону собаки, ранив ее в заднюю правую лапу.
8201120
Обсудить 2
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Курганская областьПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"
Сотрудник полиции
В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Работа скорой помощи
Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Рыбная деревня, Калининград
Калининградские власти оценили введение компенсации за туры по России
Автомобиль скорой помощи в Киеве
В Винницкой области погибли четыре человека в результате аварии
Нижние Серги в Свердловской области
В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Свердловской области
Арбитражный суд Москвы
Суд прекратил производство по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Якутии выделили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов
Запуск баллистической ракеты
Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
Алла Пугачева
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
Михаил Дегтярев
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области
В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки
10:51В деле Абызова появился еще один фигурант
10:50Путин участвует в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
Лента новостейМолния