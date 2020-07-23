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В Винницкой области погибли четыре человека в результате аварии
Четыре человека погибли и четверо госпитализированы в результате аварии с участием грузовика в Винницкой области, сообщила в четверг пресс-служба областного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:05
винницкая область
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винницкая область, в мире

В Винницкой области погибли четыре человека в результате аварии

10:05 23.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли и четверо госпитализированы в результате аварии с участием грузовика в Винницкой области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, авария произошла в четверг около 5.30 (совпадает с мск) вблизи села Лукашовка Винницкой области.
"В салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Указывается, что грузовик после столкновения выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. На месте работают правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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