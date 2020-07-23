В Винницкой области погибли четыре человека в результате аварии

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли и четверо госпитализированы в результате аварии с участием грузовика в Четыре человека погибли и четверо госпитализированы в результате аварии с участием грузовика в Винницкой области , сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным пресс-службы, авария произошла в четверг около 5.30 (совпадает с мск) вблизи села Лукашовка Винницкой области.

"В салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении полиции в Facebook.