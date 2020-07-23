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В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Свердловской области
Более 57 тысяч кубометров воды откачено из подтопленных жилых домов и административных зданий в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:05
2020-07-23T10:05
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668727_0:10:1259:718_1400x0_80_0_0_6c41880bb1fa48b946829c90d5979294.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости.
Более 57 тысяч кубометров воды откачено из подтопленных жилых домов и административных зданий в городе Нижние Серги Свердловской области
, сообщает в четверг ГУМЧС по региону.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек.
"Произведена отсыпка и грейдеровка улиц 8-е Марта, Серебрянка, Декабристов. Продолжается откачка воды из приямков и подвальных помещений металлургического комбината. Всего с начала работ из жилых домов и подтопленных административных зданий откачено 57,3 тысячи кубометров воды", - говорится в сообщении.
Основная работа проводится по расчистке русла реки Заставка, в районе автомобильного и пешеходного моста, а также ниже по течению реки, в сторону реки Серга. С начала аварийно-восстановительных работ вывезено 2065 кубометров мусора. В зоне ЧС с населением работают психологи МЧС России
. Волонтеры организации "Народный фронт" и всероссийского студенческого корпуса спасателей оказывают адресную помощь пострадавшим гражданам.
Охрану общественного порядка в зоне ЧС осуществляют сотрудники полиции и Росгвардии
, уточняет ГУМЧС.
Работает межведомственная комиссия по оценке пострадавшего имущества граждан. На базе ЕДДС Нижнесергинского муниципального района продолжает работу горячая линия по оказанию необходимой помощи населению, пострадавшему в результате опасных погодных явлений.
В ликвидации последствий ЧС задействованы 436 человек, 68 единиц техники и 19 плавсредств, отмечает ведомство.