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Распространение нового коронавируса
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В Чехии выявили 247 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Чехии выявлено 247 зараженных коронавирусом, это наивысший показатель в июле, всего в республике зафиксировали больше 14,5 тысячи больных,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, чехия

В Чехии выявили 247 новых случаев COVID-19

10:02 23.07.2020
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© AP Photo / Petr David JosekМедицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 23 июл – РИА Новости. За последние сутки в Чехии выявлено 247 зараженных коронавирусом, это наивысший показатель в июле, всего в республике зафиксировали больше 14,5 тысячи больных, говорится в сообщении минздрава страны.
"За период с 1 марта в республике выявлено 14 570 случаев заболевания COVID-19, из них 247 прибавилось за последние сутки. Актуально на лечении находятся 5062 человека. Общее число вылечившихся составляет 9144, скончались 364 человека", - говорится в сообщении.
Из данных минздрава Чехии следует, что 247 - наибольшее число выявленных за сутки зараженных в июле.
По словам главы минздрава Адама Войтеха, если ситуация не улучшится до конца этой недели, он готов принять общереспубликанские меры по борьбе с коронавирусом. Министр отметил, что столь большого, как сейчас, числа актуально больных не было даже в разгар эпидемии коронавируса в марте-апреле этого года.
"Хочу подождать до пятницы, посмотреть, как будет развиваться ситуация, уменьшится ли число новых больных. Если этого не случится, то будет необходимо принять соответствующие ограничительные меры на уровне республики", - сказал Войтех журналистам.
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На уточняющий вопрос о том, какими могли бы быть эти меры, министр сказал, что могло бы возвратиться, в частности, обязательное ношение защитных масок на лице в помещениях и ограничено число людей, участвующих в массовых мероприятиях. Ныне подобные меры введены в некоторых районах республики, в которых зарегистрировано наибольшее число новых больных, в частности, в Моравско-Силезском крае, где количество участников массовых акций сокращено до 100 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чехия
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