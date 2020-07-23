В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина

"На видеофиксации отчетливо видны лица и действия. Материалы мы передали в правоохранительные органы, инцидент также будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая определит меры воздействия, которые будут предприняты в отношении малолетних вандалов", - сказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.