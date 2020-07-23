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В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина
Власти нашли вандалов, разгромивших парк имени Станислава Говорухина в Железноводске на Ставрополье, с ними разберется комиссия по делам несовершеннолетних,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:57
станислав говорухин
железноводск
происшествия
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станислав говорухин, железноводск, происшествия

В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина

09:57 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 23 июл - РИА Новости. Власти нашли вандалов, разгромивших парк имени Станислава Говорухина в Железноводске на Ставрополье, с ними разберется комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что за три месяца, которые парк был закрыт из-за ограничений по коронавирусу, на его территории почти полностью уничтожены роллердром и скейтпарк, сломаны уличные тренажеры, повреждено резиновое покрытие многофункциональной спортивной площадки, все объекты расписаны ненормативной лексикой.
"На видеофиксации отчетливо видны лица и действия. Материалы мы передали в правоохранительные органы, инцидент также будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая определит меры воздействия, которые будут предприняты в отношении малолетних вандалов", - сказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.
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Станислав ГоворухинЖелезноводскПроисшествия
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