В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина

ПЯТИГОРСК, 23 июл - РИА Новости. Власти нашли вандалов, разгромивших парк имени Станислава Говорухина в Железноводске на Ставрополье, с ними разберется комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что за три месяца, которые парк был закрыт из-за ограничений по коронавирусу, на его территории почти полностью уничтожены роллердром и скейтпарк, сломаны уличные тренажеры, повреждено резиновое покрытие многофункциональной спортивной площадки, все объекты расписаны ненормативной лексикой.
"На видеофиксации отчетливо видны лица и действия. Материалы мы передали в правоохранительные органы, инцидент также будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая определит меры воздействия, которые будут предприняты в отношении малолетних вандалов", - сказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.