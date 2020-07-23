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В Индии выявили 45,7 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 45,7 тысячи, общее число составляет 1 238 635, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
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353
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели

В Индии выявили 45,7 тысячи новых случаев COVID-19

09:56 23.07.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 45,7 тысячи, общее число составляет 1 238 635, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 426 167 человек, выздоровели 753 049 человек (29 557 за сутки), умерли 29 861 (1 129 за сутки).
В среду сообщалось о 1 192 915 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 37,7 тысячи), днем ранее - о 1 118 043 случаях (прирост за сутки составил свыше 40,4 тысячи).
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 337 607 (10 576 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад: 186 492 заболевших (5 849 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели, где выявлены 126 323 случаев заболевания (1 227 за сутки).
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек. Согласно последним данным, в Индии выздоровели 62,72% заболевших.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДели
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