В МИД Китая рассказали о диалоге с Россией по возобновлению авиасообщения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты. По ее словам, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.
"Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что "Китай, при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля, готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полетов, а также, чтобы создать более удобные условия для передвижения людей, для восстановления работы и производства обеих сторон".
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии не могли выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов. Авиакомпании должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, то полеты приостанавливаются на 4 недели.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.