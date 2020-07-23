В МИД Китая рассказали о диалоге с Россией по возобновлению авиасообщения

В МИД отметили, что "Китай, при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля, готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полетов, а также, чтобы создать более удобные условия для передвижения людей, для восстановления работы и производства обеих сторон".