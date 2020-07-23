«ЯсноПонятно». От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

"Ты просто ещё слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?
Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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