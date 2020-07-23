Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200723/1574765244.html
"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии
Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счёт, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено всё (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?
2020-07-23T12:00
яснопонятно
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574768574_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_241d3441bdd779cf553719a26098cd11.jpg
«ЯсноПонятно». От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии
Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счёт, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено всё (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574768574_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_241d3441bdd779cf553719a26098cd11.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574768574_57:0:541:363_1400x0_80_0_0_fe8018e8223ec6a787d36c4e28eeeb0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574768574_118:0:481:363_1400x0_80_0_0_86f96f8ffe855880e75254faae9a168f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

12:00 23.07.2020
325
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии
Вчера, 12:00
Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счёт, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено всё (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?
"Ты просто ещё слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?
Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
000002
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкаст
Рекомендуем
Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков
Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков
Автомобиль Fiat 500 в Автомобильном музее Турина
Заплати налоги и катайся: в Италии за долги конфисковали коллекцию машин
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 26 миллионов тестов на COVID-19
Туристы преодолевают на катамаране порог на реке
"Я в безопасности". МЧС России наградит сознательных и креативных
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
"Умерли или заболели — неизвестно": что стало с узниками "китовой тюрьмы"
Кадр из сериала Дивный новый мир
О дивный новый мир стриптиза: премьеры сериалов
Арбузы с белой мякотью, созданные селекционерами Астраханской области
Первые арбузы с белой мякотью выращены в России
Фигурист Алексей Ягудин
Алексей Ягудин — о лучших для отдыха местах в Петербурге и харизме Москвы
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В вахтовом поселке на Колыме зафиксировали вспышку COVID-19
Дональд Трамп с сыном Бэрроном и женой
Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Девушка расчесывает волосы
Обратимое старение. Ученые узнали, когда ранняя седина уходит сама собой
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Женщина с лишним весом
Названы самые распространенные причины ожирения
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Татарстане рыбаки выловили пакет с телом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
00:01В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Лента новостейМолния