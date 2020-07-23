"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

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ЯсноПонятно «ЯсноПонятно». От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счёт, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено всё (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?