В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

"Что касается возможности приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф", то не видим принципиальных препятствий для развития уже накопленного позитивного опыта в сфере высокотехнологичного военно-технического сотрудничества с турецкой стороной", - отметил Пилипсон.