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В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400
Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:52
юрий пилипсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
с-400 «триумф»
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», турция, в мире

В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

09:52 23.07.2020
1260
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Что касается возможности приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф", то не видим принципиальных препятствий для развития уже накопленного позитивного опыта в сфере высокотехнологичного военно-технического сотрудничества с турецкой стороной", - отметил Пилипсон.
Система ПВО С-400 Триумф
20 марта, 08:00
Жажда "Триумфа": почему у США не получаются зенитные ракетные системы
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
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Юрий ПилипсонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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