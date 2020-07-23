Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574764969.html
В ДНР приступили к ремонту поврежденного обстрелом водовода
Работы по восстановлению поврежденного в результате обстрела водовода начались под Горловкой в Донбассе, заявили в четверг журналистам в представительстве... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:49
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_349efcfd3e377b04242da7cafff87845.jpg
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_349efcfd3e377b04242da7cafff87845.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_0fddf63639e7a2bc14565706980d197f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_444:0:2492:2048_1400x0_80_0_0_0cdf6ef32b882178fcef9ca1bd79df65.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР приступили к ремонту поврежденного обстрелом водовода

09:49 23.07.2020
191
© РИА Новости / Сергей АверинСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению поврежденного в результате обстрела водовода начались под Горловкой в Донбассе, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела поврежден водовод под Горловкой в Донбассе, остановлена работа насосной станции, сокращена подача воды на фильтровальные станции.
"От украинской стороны получены необходимые гарантии безопасности, сегодня утром начались мероприятия по восстановлению водовода", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
201000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400
Подушечки Dirol
Названа неожиданная польза жевательной резинки для похудения
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области
В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Экс-главу учреждения Минэкономразвития будут судить за ущерб бюджету
Арбитражный суд Москвы
Суд прекратил производство по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей
Автомобиль скорой помощи в Киеве
В Винницкой области погибли четыре человека в результате аварии
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Пассажирский самолет в небе
В МИД Китая рассказали о диалоге с Россией по возобновлению авиасообщения
Нижние Серги в Свердловской области
В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Свердловской области
Сотрудник полиции
В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк Говорухина
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили 45,7 тысячи новых случаев COVID-19
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"
Статуя Фемиды в суде
Двоих жителей Приморья будут судить за продажу самодельного оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В деле Абызова появился еще один фигурант
10:50Путин участвует в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Лента новостейМолния