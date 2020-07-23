https://ria.ru/20200723/1574764969.html
В ДНР приступили к ремонту поврежденного обстрелом водовода
Работы по восстановлению поврежденного в результате обстрела водовода начались под Горловкой в Донбассе, заявили в четверг журналистам в представительстве... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:49
2020-07-23T09:49
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донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_349efcfd3e377b04242da7cafff87845.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире