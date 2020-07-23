https://ria.ru/20200723/1574764842.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:47
2020-07-23T09:47
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
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https://ria.ru/20200723/1574760821.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии