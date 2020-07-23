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В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:47
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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353
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии

В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

09:47 23.07.2020
83
© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 июля состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 148, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки поступили 25 пациентов, 19 выписаны.
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"Вчера умер мужчина в возрасте 69 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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