В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 июля состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 148, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.