https://ria.ru/20200723/1574764807.html
Названа неожиданная польза жевательной резинки для похудения
Жевательная резинка может упростить процесс похудения и улучшить гигиену ротовой полости. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказала главный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:47
2020-07-23T09:50
антонина стародубова
здоровье
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антонина стародубова, здоровье, общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Жевательная резинка может упростить процесс похудения и улучшить гигиену ротовой полости. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова
.
"Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела <…> У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия", — пояснила диетолог.
Она добавила, что жевательные мышцы способны сжигать калории. К тому же повторяющиеся движения при жевании способствуют стабилизации эмоционального состояния.
Врач отметила, что жевательная резинка также способствует стимуляции слюноотделения.
"Слюна обладает положительным эффектом, она "смывает" остатки пищи, а содержащиеся в слюне вещества останавливают размножение бактерий в полости рта, что способствует профилактике кариеса и освежает дыхание", — пояснила диетолог.
При этом Стародубова предупредила, что частое и длительное жевание жевательной резинки может навредить человеку, так как приведет к нарушению артикуляции, развитию кариеса и изнашиваемости пломб, коронок, виниров и имплантов. Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать жвачку без сахара, жевать ее не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.