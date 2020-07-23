Названа неожиданная польза жевательной резинки для похудения

"Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела <…> У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия", — пояснила диетолог.

При этом Стародубова предупредила, что частое и длительное жевание жевательной резинки может навредить человеку, так как приведет к нарушению артикуляции, развитию кариеса и изнашиваемости пломб, коронок, виниров и имплантов. Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать жвачку без сахара, жевать ее не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.