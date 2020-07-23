Экс-главу учреждения Минэкономразвития будут судить за ущерб бюджету

Как полагает следствие, в 2010 году Страх, являясь начальником ФБУ "Управление административными зданиями министерства экономического развития Российской Федерации", заключил с ООО "ГК-Техстрой-2" государственные контракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря "Солнечный".

Несмотря на то, что часть работ по контрактам не была выполнена, с июля 2011 года по май 2013 года Страх принял решение об их оплате на сумму более 140 миллионов рублей. В результате необоснованного расходования средств федерального бюджета были нарушены интересы государства, отмечают в ведомстве.