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Экс-главу учреждения Минэкономразвития будут судить за ущерб бюджету
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции детского лагеря... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:46
генеральная прокуратура рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
генеральная прокуратура рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), москва, происшествия

Экс-главу учреждения Минэкономразвития будут судить за ущерб бюджету

09:46 23.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции детского лагеря "Солнечный" в Москве в отношении бывшего начальника одного из учреждений Минэкономразвития Александра Страха, приведшем к ущербу на 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Страха по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Прокуратура
9 июля, 07:58
Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
Как полагает следствие, в 2010 году Страх, являясь начальником ФБУ "Управление административными зданиями министерства экономического развития Российской Федерации", заключил с ООО "ГК-Техстрой-2" государственные контракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря "Солнечный".
Несмотря на то, что часть работ по контрактам не была выполнена, с июля 2011 года по май 2013 года Страх принял решение об их оплате на сумму более 140 миллионов рублей. В результате необоснованного расходования средств федерального бюджета были нарушены интересы государства, отмечают в ведомстве.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование дела в отношении скрывшегося от следствия генерального директора компании-подрядчика продолжается.
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Генеральная прокуратура РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МоскваПроисшествия
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