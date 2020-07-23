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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 170, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:45
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

09:45 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 170, сообщает региональный оперштаб.
"Скончались за весь период 170 человек (за сутки четыре человека: два – COVID-19, два - иные причины), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 70 человек; иные причины смерти – 97 человек; на экспертизе – три человека", - говорится в сообщении.
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В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 166 новых инфицированных, с начала пандемии - 8107 зараженных.
"Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, 2292 человека, из них на лечении в инфекционных госпиталях находится 1071 пациент, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получает 1221 пациент… Тяжелобольных - 114, на аппарате ИВЛ - 37", - уточняет оперштаб.
Всего выздоровели 5645 человек, из них 327 - за последние сутки. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2970 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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