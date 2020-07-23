В Тамбовской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом за сутки

ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 40 пациентов в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 5689, сообщила администрация региона.

"Сорок новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 23 женщины. Возраст заболевших от 29 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

На госпитализации в настоящий момент находится 301 человек, из них диагноз "пневмония" у 220 человек.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5689, из них 1990 без клинических проявлений. 4768 выздоровели: 2176 выписаны из стационара, 2592 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 33", - информирует администрация области.

На карантине на дому наблюдаются сейчас 1712 пациентов, из них подтвержденных случаев коронавируса - 587.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.