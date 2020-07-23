https://ria.ru/20200723/1574764582.html
В Тамбовской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом за сутки
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 40 пациентов в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5689, сообщила администрация региона. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:43
2020-07-23T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за сутки подтвердилась у 40 пациентов в Тамбовской области
, общее число заболевших выросло до 5689, сообщила администрация региона.
"Сорок новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 23 женщины. Возраст заболевших от 29 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находится 301 человек, из них диагноз "пневмония" у 220 человек.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5689, из них 1990 без клинических проявлений. 4768 выздоровели: 2176 выписаны из стационара, 2592 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 33", - информирует администрация области.
На карантине на дому наблюдаются сейчас 1712 пациентов, из них подтвержденных случаев коронавируса - 587.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.