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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19
Почти 930 пациентов, в том числе 381 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19

09:41 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 930 пациентов, в том числе 381 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 928. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 898. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 381. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 7. В ОРИТ: 144. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 99 пациентов, поступили 99 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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