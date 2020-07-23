Двоих жителей Приморья будут судить за продажу самодельного оружия

По версии следствия, в 2019 году двое приморцев, сговорившись, решили продать огнестрельное оружие "кустарного" производства, а также боеприпасы. Один из фигурантов покупал огнестрельное оружие и передавал его своему соучастнику для дальнейшей реализации в Октябрьском районе Приморского края. Незаконные действия пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, отмечают в надзорном ведомстве. У фигурантов изъяли два карабина, ружье, револьвер, винтовку и более 400 единиц патронов различного калибра.