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Двоих жителей Приморья будут судить за продажу самодельного оружия
Двоих жителей Октябрьского района будут судить в Приморье за продажу самодельного оружия и боеприпасов, также у одного из фигурантов изъяли патроны, почти 1,8... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский край, происшествия

Двоих жителей Приморья будут судить за продажу самодельного оружия

09:40 23.07.2020 (обновлено: 09:41 23.07.2020)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Двоих жителей Октябрьского района будут судить в Приморье за продажу самодельного оружия и боеприпасов, также у одного из фигурантов изъяли патроны, почти 1,8 килограмма взрывчатых веществ и восемь взрывных устройств, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в 2019 году двое приморцев, сговорившись, решили продать огнестрельное оружие "кустарного" производства, а также боеприпасы. Один из фигурантов покупал огнестрельное оружие и передавал его своему соучастнику для дальнейшей реализации в Октябрьском районе Приморского края. Незаконные действия пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, отмечают в надзорном ведомстве. У фигурантов изъяли два карабина, ружье, револьвер, винтовку и более 400 единиц патронов различного калибра.
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"Прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что во время обыска у одного из фигурантов изъяли боеприпасы (патроны), около 1,8 килограмма взрывчатых веществ (пороха), а также восемь единиц взрывных устройств (электродетонаторов, "мин-ловушек" и других).
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский крайПроисшествия
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