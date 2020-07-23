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Прокуратура проверит, почему затопило корпус медучреждения в Челябинске
Прокуратура проверит факт затопления корпуса челябинского областного противотуберкулезного диспансера, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:38
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Прокуратура проверит, почему затопило корпус медучреждения в Челябинске

09:38 23.07.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит факт затопления корпуса челябинского областного противотуберкулезного диспансера, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией.
По данным пресс-службы минздрава региона, протечка кровли произошла из-за заполнения ливневой канализации строительным мусором. Дождевая вода, накопившаяся на кровле, протекла на 4 этаж, в итоге данный этаж здания был затоплен. Находившиеся там пациенты, проходящие лечение от коронавирусной инфекции, это всего несколько человек, переведены на 2 и 3 этажи, они продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь.
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"По поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка о подтоплении корпуса противотуберкулезного диспансера. Прокурору Металлургического района Челябинска дано поручение о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при реконструкции и эксплуатации здания медучреждения", - сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Кроме того, прокуратура проверит соблюдение учреждением прав пациентов на охрану жизни и здоровья, уточняется в сообщении.
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, поясняет надзорное ведомство.
Также, как уточнили в пресс-службе минздрава региона, в результате инцидента медицинское оборудование учреждения не пострадало, так как на 4 этаже находились палаты, а вся мебель была вовремя эвакуирована. На данный момент устранены протечки, прочищена ливневка, заделаны отверстия, через которые поступала вода, и после просушки помещения в рамках гарантийных обязательств подрядчик приступит к устранению недостатков, поясняет минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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