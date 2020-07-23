Врач призвал не допускать массовых мероприятий в Республике Алтай

"Установлено, что все заболевшие в селе Черга, которых на 22 июля насчитывается уже 65 человек, имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе. При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором… В результате в списке заболевших лица, осуществляющие деятельность в кафе, участники торжества, а также их родные и близкие, в числе которых дети и люди преклонного возраста", - уточняют в Роспотребнадзоре.