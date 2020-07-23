Врач призвал не допускать массовых мероприятий в Республике Алтай

БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов подписал постановление, в котором призвал власти региона не допускать проведение массовых мероприятий и усилить разъяснительную работу с жителями о соблюдении масочного режима, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главе Республики Алтай, председателю правительства Республики Алтай (Хорохордин О.Л.), главам муниципальных образований Республики Алтай рекомендовать: не допускать проведение зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на территории Республики Алтай; усилить разъяснительную работу с населением Республики Алтай, в том числе с использованием средств массовой информации о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, режима самоизоляции, масочного режима", - говорится в постановлении.
Постановление выпустили в связи с продолжающимся распространением коронавируса в регионе. Так, накануне стали известны результаты эпидемиологического расследования вспышки COVID-19 в Шебалинском районе.
"Установлено, что все заболевшие в селе Черга, которых на 22 июля насчитывается уже 65 человек, имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе. При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором… В результате в списке заболевших лица, осуществляющие деятельность в кафе, участники торжества, а также их родные и близкие, в числе которых дети и люди преклонного возраста", - уточняют в Роспотребнадзоре.
Сообщается, что деятельность кафе временно приостановлена. В отношении руководства заведения возбуждено административное производство.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе 1387 случаев заболевания, сообщает оперштаб. Выздоровели за сутки 17 пациентов, число выписанных пациентов составляет 879. Ранее произошло шесть смертельных случаев.
В Роспотребнадзоре заявили: многие жители необоснованно уверены в том, что заболевших в Республике Алтай по сравнению с другими регионами не много. "На 22 июля число инфицированных на 100 тысяч населения в республике составляет 617. Для примера, в Алтайском крае – этот показатель 342, в Новосибирской области – 300, в Кемеровской области – 109", - приводит аргументы в пресс-службе ведомства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф