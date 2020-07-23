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Более 50 тысяч граждан Таиланда вернулись вывозными рейсами на родину
Более 50 тысяч граждан Таиланда вернулись на родину вывозными авиарейсами со всего мира, еще более 8 тысяч человек ожидают вывоза, говорится в справке,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:34
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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мид таиланда
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353
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Более 50 тысяч граждан Таиланда вернулись вывозными рейсами на родину

09:34 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БАНГКОК, 23 июл – РИА Новости. Более 50 тысяч граждан Таиланда вернулись на родину вывозными авиарейсами со всего мира, еще более 8 тысяч человек ожидают вывоза, говорится в справке, подготовленной для верхней палаты парламента Таиланда министерством иностранных дел страны.
Ответы МИД за подписью министра Дона Праматвиная на вопросы сената, связанные с судьбой тайцев, застрявших за рубежом, опубликованы на интернет-странице Департамента общественных связей при офисе премьер-министра Таиланда.
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С момента начала пандемии коронавирусной инфекции из-за границы в Таиланд вывозными авиарейсами были доставлены более 50 тысяч граждан страны. В настоящее время в нескольких странах остаются еще 8 200 человек, зарегистрировавшиеся в посольствах Таиланда как желающие вернуться домой, говорится в документе.
МИД Таиланда также сообщает, что из всех вернувшихся граждан только у 310 был подтвержден COVID.
По информации национальной таиландской авиакомпании Thai Airways International, на ближайшее время планируются три вывозных авиарейса, которые будут направлены в Великобританию. Правительственный центр Таиланда по борьбе с пандемией заявил во вторник, что дополнительные вывозные рейсы также планируются из Японии и Южной Кореи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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