В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых

"По предписанию территориального отдела проведено лабораторное обследование жильцов пансионата "Жили-были". В ходе обследования у 22 жильцов установлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. У всех в беcсимптомной форме. Кроме того, у трех сотрудников также подтвердился коронавирус. С учетом преклонного возраста были госпитализированы все жильцы – 29 человек", - сказал собеседник агентства.