https://ria.ru/20200723/1574763537.html
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых
Жильцы пансионата для престарелых "Жили-были" в Ачинске Красноярского края госпитализированы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:30
2020-07-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
ачинск
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красноярский край
ачинск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, ачинск