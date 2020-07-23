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В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых
Жильцы пансионата для престарелых "Жили-были" в Ачинске Красноярского края госпитализированы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:30
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, ачинск

В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых

09:30 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Жильцы пансионата для престарелых "Жили-были" в Ачинске Красноярского края госпитализированы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в региональном главке Роспотребнадзора.
"По предписанию территориального отдела проведено лабораторное обследование жильцов пансионата "Жили-были". В ходе обследования у 22 жильцов установлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. У всех в беcсимптомной форме. Кроме того, у трех сотрудников также подтвердился коронавирус. С учетом преклонного возраста были госпитализированы все жильцы – 29 человек", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что все сотрудники пансионата находятся на домашней изоляции. Проводятся все необходимые мероприятия.
По данным краевого управления Роспотребнадзора на среду, в Красноярском крае зарегистрировано 11790 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайАчинск
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