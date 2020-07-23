Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.