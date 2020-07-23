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Распространение нового коронавируса
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Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок
Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Киодо, приводя в своем обзоре данные экологов, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
япония
токио
в мире
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франция
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:165:3073:1894_1400x0_80_0_0_dd8d8462dbb4243eace26fae9ef0e2a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, япония, токио, в мире

Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

09:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже
Защитная маска на городском пляже
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Защитная маска на городском пляже . Архивное фото
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Киодо, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света.
Ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии стали попадаться в воде брошенные маски.
Генеральный директор Тайсукэ Оно
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В Турции и европейских странах также увеличилось количество медицинских отходов в окружающей среде, сообщает агентство. Киодо приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз.
Рост использования масок, латексных перчаток и прочих средств защиты от коронавируса могут привести к дальнейшему загрязнению мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.
Киодо ссылается и на базирующуюся в Гонконге организацию OceansAsia, которая передала ранее в этом месяце, что маски валяются не только вдоль морских берегов, но и попадаются в рыбацкие сети вместе с другим мусором.
"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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Японцы, в частности, в Токио почти все носят маски на улицах и транспорте. В японской столице тесты на вирус выявили в четверг более 300 новых случаев COVID-19, что стало рекордным показателем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияЯпонияТокиоВ мире
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