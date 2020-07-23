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Распространение нового коронавируса
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На Украине число случаев коронавируса выросло до 61 851
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 856, до 61 851, умерли еще 17 человек, сообщила в четверг система мониторинга... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине число случаев коронавируса выросло до 61 851

09:27 23.07.2020 (обновлено: 09:35 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 856, до 61 851, умерли еще 17 человек, сообщила в четверг система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 23 июля в стране выявлены 61 851 случай COVID-19, скончались от инфекции 1551 человек. Всего выздоровели 34 тысячи человек, в том числе 828 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112), а также в Львовской (109), Ивано-Франковской (76) и Ровенской областях (71).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в четверг сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 71 ребенка и 50 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 400 детей и 8 153 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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