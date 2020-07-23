На Украине число случаев коронавируса выросло до 61 851

По состоянию на 23 июля в стране выявлены 61 851 случай COVID-19, скончались от инфекции 1551 человек. Всего выздоровели 34 тысячи человек, в том числе 828 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в четверг сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 71 ребенка и 50 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 400 детей и 8 153 медработников", - заявил Степанов на брифинге.